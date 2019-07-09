Как попасть в Грузию после запрета на перелеты

Несмотря на запрет прямых перелетов, не стоит раньше времени отказываться от идеи посетить Грузию. Тем более что способов попасть в эту сказочную страну предостаточно.

На самолете

Грузинские авиакомпании, летающие в Россию, предлагают транзитные рейсы через Ереван и Баку. В некоторых случаях даже пересаживаться не придется — пассажиры и багаж остаются в самолете, а время перелета увеличивается примерно на 35 минут. Кроме того, возможны перелеты с пересадками в Турции, Латвии, Казахстане и других странах.

На поезде

Из Еревана и Баку, куда ходят поезда в том числе из Москвы, можно добраться до Тбилиси и Батуми по железной дороге.

На "Комете"

Сочи и Батуми связывает теплоход "Комета". С собой можно взять багаж до 20 кг, а расписание стоит уточнить заранее.

На машине

Долгое, но очень красивое путешествие. Сначала нужно добраться до Владикавказа, а дальше пересечь границу с Грузией на КПП, расположенном в ущелье Верхний Ларс. Кстати, здесь же ходят автобусы и такси. Пешком границу пересекать запрещено.