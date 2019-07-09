Пока Boeing прилагает усилия, чтобы справиться с постигшим компанию кризисом, стало известно о первом аннулировании заказа на поставку самолетов B-737 MAX. Контракт с авиастроителем на 50 воздушных судов разорвал лоукостер из Саудовской Аравии Flyadeal.
Как сообщается, его компания-учредитель Saudi Arabian Airlines на парижском авиасалоне в прошлом месяце подписала соглашение с конкурентом Boeing Airbus на поставку 50 самолетов из семейства Airbus A320neo. Этот заказ будет использоваться для замены аннулированного контракта с американцами. В 2021 году для Flyadeal будут поставлены 30 самолетов A320neo, а годом позднее — еще 20 самолетов из этой же линейки судов.
Как отмечает издание, отмена заказа, который составляет менее 1% от общего объема заказов для самолетов B-737 MAX, не является большой проблемой для Boeing. Однако это может быть первым признаком того, что авиакомпании не готовы ждать, когда самолётостроитель сможет вернуть модель в воздух.
Напомним, после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру. Позднее оказалось, что причинами трагедий стала некорректная работа системы увеличения характеристик маневрирования MCAS. На данный момент Boeing работает над испытанием модификации программного обеспечения. В Федеральной авиационной администрации США заявили, что не намерены объявлять дату отмены запрета на полеты самолетов B-737Max, пока не будут решены все проблемы с самолетом.