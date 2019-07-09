Авиакомпании больше не ждут возвращения Boeing 737 MAX. Они покупают Airbus

Пока Boeing прилагает усилия, чтобы справиться с постигшим компанию кризисом, стало известно о первом аннулировании заказа на поставку самолетов B-737 MAX. Контракт с авиастроителем на 50 воздушных судов разорвал лоукостер из Саудовской Аравии Flyadeal.

Как сообщается, его компания-учредитель Saudi Arabian Airlines на парижском авиасалоне в прошлом месяце подписала соглашение с конкурентом Boeing Airbus на поставку 50 самолетов из семейства Airbus A320neo. Этот заказ будет использоваться для замены аннулированного контракта с американцами. В 2021 году для Flyadeal будут поставлены 30 самолетов A320neo, а годом позднее — еще 20 самолетов из этой же линейки судов.

Как отмечает издание, отмена заказа, который составляет менее 1% от общего объема заказов для самолетов B-737 MAX, не является большой проблемой для Boeing. Однако это может быть первым признаком того, что авиакомпании не готовы ждать, когда самолётостроитель сможет вернуть модель в воздух.