Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпании больше не ждут возвращения Boeing 737 MAX. Они покупают Airbus 

TURIZM.RU 16 часов назад
Фото: TURIZM.RU
Пока Boeing прилагает усилия, чтобы справиться с постигшим компанию кризисом, стало известно о первом аннулировании заказа на поставку самолетов B-737 MAX. Контракт с авиастроителем на 50 воздушных судов разорвал лоукостер из Саудовской Аравии Flyadeal.
Как сообщается, его компания-учредитель Saudi Arabian Airlines на парижском авиасалоне в прошлом месяце подписала соглашение с конкурентом Boeing Airbus на поставку 50 самолетов из семейства Airbus A320neo. Этот заказ будет использоваться для замены аннулированного контракта с американцами. В 2021 году для Flyadeal будут поставлены 30 самолетов A320neo, а годом позднее — еще 20 самолетов из этой же линейки судов.
Как отмечает издание, отмена заказа, который составляет менее 1% от общего объема заказов для самолетов B-737 MAX, не является большой проблемой для Boeing. Однако это может быть первым признаком того, что авиакомпании не готовы ждать, когда самолётостроитель сможет вернуть модель в воздух.
Напомним, после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру. Позднее оказалось, что причинами трагедий стала некорректная работа системы увеличения характеристик маневрирования MCAS. На данный момент Boeing работает над испытанием модификации программного обеспечения. В Федеральной авиационной администрации США заявили, что не намерены объявлять дату отмены запрета на полеты самолетов B-737Max, пока не будут решены все проблемы с самолетом.
TURIZM.RU: последние новости
Знаете ли вы, почему в отелях используется постельное белье только белого цвета Выйти замуж или полежать в джакузи? Самые необычные способы дождаться своего рейса в аэропорту Что в Турции не так, как мы привыкли думать
Комментарии
Новости путешествий , Boeing , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка погибла на круизом лайнере
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей
Туристы не смогут попасть в Припять из-за Зеленского
На Ай-Петри чуть не погиб турист
Почему русские туристы боятся отпуска
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение