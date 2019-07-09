Чем занять себя и ребенка в Европе, если вы всё уже посмотрели

Девчонки и мальчишки, а также их родители, которые этим летом собираются отправиться в отпуск в Европу, помните о том, что помимо скучных музеев и обязательных экскурсионных программ там есть места, где действительно интересно. Мы про парки развлечений.

Выкройте из своего отпуска один день для любимого чада. Ведь детей, как известно, нужно баловать, только тогда из них вырастают настоящие разбойники! Тематических парков развлечений в Европе великое множество. Мы расскажем о самых известных и знаменитых.

Диснейленд, Париж, Франция

В 32 км к востоку от Парижа, в городке Марн-ля-Валле, находится один из самых известных и посещаемых в Европе парков развлечений — Диснейленд. Его гости попадают в веселую атмосферу зажигательных шоу и уличных парадов, —праздника, который царит на всех пяти волшебных землях парка. Аттракционы, фейерверки, световые инсталляции, персонажи любимых мультфильмов — скучать здесь некогда. Помимо парка развлечений и аттракционов Disneyland Park, здесь также есть парк развлечений Disney Village и студия Walt Disney Studios Park. Для детей школьного возраста в Диснейленде проводятся экскурсии на съемочную площадку, где они смогут заглянуть за кулисы этой волшебной «фабрики грез». В Диснейленд из Парижа вы можете доехать до станции Marne-La-Vallee / Chessy на пригородных поездах RER (линия A). Поезд добирается сюда за 35 минут. Типов входных билетов в Диснейленд несколько. Вы можете приобрести билеты на посещение одного или сразу двух парков. Стоимость — от 39 евро.

Европа-Парк, Руст, Баден-Вюртемберг, Германия

Парк развлечений Europa-Park расположен на юго-западе Германии и занимает второе место в рейтинге европейских тематических парков после парижского Диснейленда. В день его могут посетить около 50 000 гостей. В 11 тематических частях парка на площади 65 га расположены аттракционы в виде миниатюрных копий европейских государств: Франции, Швейцарии, Германии, России, Италии, Нидерландов, Португалии, Великобритании, Испании, Греции и других стран. Знаменит Европа-парк и своими американскими горками. Самые известные из них — Alpenexpress Mine Train, где поезд мчит вас через алмазный рудник, и Silver Star — ей принадлежит звание самой высокой в Европе. Подъемник доставляет пассажиров на высоту 73 метра, а потом «роняет» вниз со скоростью 130 км/ч. В Europa-Park можно добраться на автобусе из Баден-Бадена (около 45 минут) или из аэропорта в Базеле (около 60 минут). Бронирование должно быть сделано за 72 часа. Вход в парк бесплатный для детей до 4 лет, от 4 до 11 лет билет зимой стоит около 28,50 евро, летом — 34 евро. Взрослый — 33 и 39 евро соответственно.

Леголенд, Биллунд, Дания

Это первый и самый большой Legoland в мире, он работает с 1968 года. Здесь все — водный парк, американские горки и даже канатная дорога — почти полностью собрано из детского конструктора Lego. На «построение» создатели потратили более 46 миллионов кубиков LEGO разных размеров. Площадь парка составляет около 100 000 квадратных метров. Парковая зона знаменитого датского Леголенда разделена на 8 тематических разделов, каждый из которых предназначен для детей определенного возраста. Парк расположен в небольшом городке под названием Биллунд, в Ютландии. Добраться до него можно на автобусе из Копенгагена (3,5 часа). Стоимость билета в Леголенд для детей в возрасте от 3 до 12 лет — 279 датских крон (примерно 37 евро). Полная стоимость билета для взрослых — 299 датских крон (40 евро). Если вы бронируете билеты онлайн заранее, то получаете скидку 25%.

Гардаленд, Кастельнуово-дель-Гарда, Италия

Самый популярный парк развлечений в Италии, расположенный на восточном берегу озера Гарда, был открыт в 1975 году. С тех пор каждый год здесь бывает около трех миллионов посетителей. По данным журнала Forbes, Gardaland занимает пятое место в десятке лучших парков развлечений в мире. Он включает в себя парк аттракционов Gardaland, аквариум Gardaland Sea-Life, где можно увидеть около 100 видов морских обитателей, и Gardaland Hotel. Площадь парка 445 000 квадратных метров. Добраться до парка можно на поезде (линия Милан-Венеция) до станции Пескьера-дель-Гарда, а затем на бесплатном фирменном автобусе до парка. Билеты на семью из трех человек стоят 88,50 евро, посещение аквариума — 35 евро.

Порт Авентура, Салоу, Испания

PortAventura — это тематический парк и курорт, расположенный к югу от Барселоны, в местечке Салоу, на Коста Дорада. Он привлекает около 4 миллионов посетителей в год, что делает его самым популярным парком в Испании и шестым по посещаемости в Европе. Он имеет пять тематических зон, основанных на исторических цивилизациях (Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Китай и Полинезия) и одну тематическую зону на улице Сезам, которая была открыта в 2011 году. Помимо аттракционов здесь есть аквапарк Costa Caribe и четыре отеля. Это самый большой курорт на юге Европы. Доехать можно на поезде или автобусе из Барселоны. В 30 минутах езды от парка есть два аэропорта, в том числе аэропорт Реуса. Билеты для детей стоят от 40 евро, для взрослых — 47 евро. Посещение аквапарка обойдется в 25 и 29 евро соответственно.

Грена Лунд, Стокгольм, Швеция

Gröna Lund — один из старейших парков развлечений в мире. В далеком 1883 году немец по имени Якоб Шультхейс арендовал этот район для возведения здесь «каруселей и других развлечений». Поскольку парк находится в черте города, он относительно невелик. Но здесь находится более 30 аттракционов, помимо всего прочего — это весьма популярное место для проведения концертов. Расположение парка довольно уникально в том смысле, что большинство зданий — это старые жилые и коммерческие сооружения, построенные в 19 веке. Доехать до парка можно на паромах от Ниброплана, Слуссена и Скеппсхольмена. Для детей до 6 лет вход бесплатный, с взрослых попросят 120 крон, абонемент на аттракционы — 345 крон.

Сады Тиволи, Копенгаген, Дания

Tivoli Gardens (или просто Tivoli) был открыт 15 августа 1843 года и является вторым старейшим парком развлечений в мире после Dyrehavsbakken в соседнем Клампенборге. Ежегодно его посещает более 4,5 миллиона человек, по популярности он уступает только Диснейленду. Здесь находится старейшая в мире американская горка, гигантские качели, карусели высотой 80 метров, стимуляторы полетов, автодром. В парке постоянно поводятся различные шоу и представления, а вечером — фейерверки. Парк находится в самом центре Копенгагена, рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Входной билет стоит 60 крон для детей и 140 крон для взрослых.