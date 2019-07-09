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Круизный лайнер напугал венецианцев 

Рамблер 19 часов назад
Круизный лайнер Costa Deliziosa, прибывший в Венецию в непогоду, едва не устроил ЧП. Корабль шёл на буксирах и, двигаясь возле площади Святого Марка, прошёл буквально в нескольких метрах от берега и лишь чудом не протаранил кафе. Благодаря умелым действиям капитана никто не пострадал, но инцидент в очередной раз всколыхнул волну возмущения, а итальянцы вновь заговорили о необходимости запретить огромным туристическим судам заходить в Венецианский порт.
Новости путешествий , Видео
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