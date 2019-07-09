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Россиян научили избегать отравления в отпуске 

Lenta.ru + ещё 4 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Во время отпуска в экзотических странах следует пробовать новую пищу маленькими порциями. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента московского департамента здравоохранения Виктория Егорова.
По словам врача, если начинать употребление непривычных для организма блюд с небольшого количества, — можно избежать аллергических реакций. Она также отметила, что аллергия может проявиться через одни-двое суток после приема пищи. Кроме того, чтобы не допустить пищевого отравления, необходимо следить за качеством продуктов.
В апреле онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, что туристы привозят с собой в номера гостиниц. Оказалось, что 16 процентов россиян приезжают в отпуск с собственной едой, причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины.
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Новости путешествий , Виктория Егорова , РИА Новости
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