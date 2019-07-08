Туристы из России массово отменяют брони в Грузии

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что после скандала с грузинским тележурналистом, который в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес российского руководства, туристы из РФ начали массово отменять брони в отелях страны.

"Все хорошо помним, как начался 2019 год. Сначала туристический сектор потерпел большой ущерб из-за вирусов, потом мы начали вставать на ноги, май сбалансировал январь, июнь — февраль, а затем ситуация с Гавриловым (депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов — ред)… Мы попытались убедить людей отдохнуть в Грузии, мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони"

— написал он Facebook.

Алавердашвили отметил, что он его команда пытаются максимально популяризировать грузинскую продукцию, содействовать развитию грузинских предприятий, чтобы спасти экономику страны. "Кто бы вы ни были, правительство или оппозиция, выясняйте отношения друг с другом, а нам дайте возможность делать наши дела… Из-за ваших политических амбиций не губите страну", — добавил он.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина . Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.