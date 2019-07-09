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В туристическом отеле Антальи произошел пожар 

RusTurkey.com + ещё 3 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
В районе Кемер провинции Анталья произошел пожар в 5-звездочном туристическом отеле, сообщает издание DHA 9 июля 2019 года.
Согласно распространенному сообщению, накануне по неопределенной причине произошел пожар в помещении для генератора на территории 5-звездочного отеля, расположенного в курортном поселке Гейнюк в район Кемер.
На место прибыли пожарные расчеты и скорая помощь. Часть иностранных туристов эвакуировали из здания гостиницы, другая часть осталась в отеле и наблюдала за пожаром с балконов своих номеров, делая снимки на камеры своих мобильных телефонов.
Сообщается, что пожарные локализовали огонь в короткие сроки, никто из иностранных туристов не пострадал. Полиция начала расследование.
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