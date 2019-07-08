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Ученые назвали основную причину нападения медведей 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Главной причиной нападения медведей является неосторожное поведение человека. К такому выводу пришла группа ученых из 20 стран мира.
Исследователи рассмотрели более 600 случаев нападений медведей на человека с 2000 по 2015 годы. В 90 процентах случаев у людей были зафиксированы тяжелые травмы.
Наиболее опасными считаются встречи с медведицей и ее детенышами. В этих случаях нападение животного происходит чаще всего. Примерно половина нападений происходила летом, чаще всего в дневное время. Также атаки случаются из-за внезапных столкновений, присутствия собаки, ранения во время охоты и стремления добыть еду.
Кроме того, ученые дали ряд рекомендаций, которые позволять избежать плохих последствий встречи с медведем. В частности, не стоит посещать дикие места в одиночку. Также нужно производить достаточно шума, предупреждая животных о своем присутствии — медведи избегают больших скоплений людей. Если встреча все-таки произошла, ни в коем случае нельзя убегать. В такой ситуации следует поднять как можно больше шума и отступать на безопасное расстояние, считают исследователи.
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