Путешествие по Израилю: Хайфа и Бахайские сады

Добро пожаловать в город, где умеют не только работаться, но и отдыхать.

Итак, Хайфа — это третий по величине город Израиля, морской порт и прекрасный курорт с великолепными пляжами и чудесными садами. В Хайфе есть на что посмотреть и туристу и паломнику: здесь расположено много интересных достопримечательностей и культовых сооружений с древнейшей историей. Сам город основан во время Римской Империи на месте древнего еврейского рыбацкого поселения. Во времена крестоносцев (11 век н.э.) это был довольно крупный портовый город. В тот период на горе Кармель базировался знаменитый орден кармелитов.

Бахайские сады или Всемирный центр Бахаи в Хайфе

Гастроном

Главная хайфская достопримечательность — Бахайские сады (Bahai Gardens) — это 19 спускающихся к морю террас с фонтанами, дорожками, скульптурами и редкими растениями.

Визитная карточка Хайфы довольна молода: сады были заложены чуть больше 20 лет назад, но уже в июле 2008 года Бахайские сады вместе с усыпальницей Бахауллы были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Протяженность террас сверху вниз около километра, ширина колеблется от 60 до 400 м. На все строительство было потрачено 250 млн долларов, собранных из добровольных пожертвованных последователей веры. Экскурсаводы любят рассказывать истории про бахаитов. Интересно, что своей целью они объявили объединение всех людей планеты при помощи единой религии, основные принципы которой — гармония, равноправие и красота. Бахайские сады — лучшее тому подтверждение.

В целом идеи бахаизма заключаются в следующем: все религии исходят из одного Источника, а все пророки являются последователями одного Бога. Бог в разное время посылал миру своих пророков (Авраама, Кришну, Заратуштру, Моисея, Будду, Иисуса , Мухаммада) и последним из них был Бахаулла (Мирза Хусейн Али).

На территории садов проживает порядка трех сотен человек, последователей же веры по всему миру более 6 миллионов.

Верхняя терраса (19) и смотровая площадка, вход с улицы Яффе.

Храм и близлежащие террасы, вход с проспекта ха-Ционут

Площадка на нижнюю террасу, вход с проспекта Бен Гурион. Для посетителей открыты 3 части сада:

Вход бесплатный, плату и пожертвования бахаиты принимают только от последователей веры.

Сады обслуживают порядка ста садовников, практически все они последователи бахаизма. На входе посетителей проверяет собственная охрана из числа приверженцев веры. В главную святыню бахаитов допускают всех, но без обуви, с закрытыми ногами и, к моему великому сожалению, без фотоаппарата. А сфотографировать там есть что: ковры, хрустальные люстры и огромные букеты из живых цветов.

Еще одни Бахайские сады находятся в Акко, они гораздо скромнее и окружают особняк, где жил Бахаулла. Сады в Акко, так же, как и сады в Хайфе, бесплатны к посещению и открыты с 9:00 до 17:00. В целом на территории Садов запрещено есть, курить и пить (можно с собой взять только воду в бутылке). Запрещено приходить с животными и не желательно общаться по телефону. Места эти считаются священными.

Интересно, что Бахаские сады не принадлежат Израилю, фактически это суверенная территория. Однако, за это бахаи не могут вести на территории страны миссионерскую деятельность.

Гастроном