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Ребенка отказались селить в отель из-за тяжелого заболевания 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: страница Марка Коллинза в Facebook
Австралийский отель отказал в бронировании номера семье в последнюю минуту из-за ребенка с эпилепсией, сообщает 7NEWS.com.au.
Марк Коллинз планировал отправиться с 11-летнем сыном Максом на матч его любимой футбольной команды «Норт-Мельбурн» и забронировал номер в HFN Waterside Melbourne Apartments.
Ребенок Марка страдает от миоклонических судорог (редкий тип эпилепсии, — прим. «Ленты.ру») и переживает до пятидесяти приступов в сутки, о чем отец предупредил менеджмент гостиницы в письме. На следующий день отель отменил бронь.
«Для безопасности наших гостей и из-за рисков, которые мы не готовы на себя взять, мы вынуждены сообщить вам, что не сможем вас принять»,
— говорилось в ответном письме.
Отец был крайне разочарован такой реакции отеля. «Мы ведь не просили их присмотреть за сыном. Мы бы находились с ним все время. Не так-то просто смириться с тем, что происходит», — негодовал Коллинз.
Однако позже менеджер HFN Waterside Melbourne Apartments дал официальный комментарий, в котором заявил, что отказ Марку Коллинзу был кошмарной ошибкой и он ничего не знал об ответе гостиницы. Он пообещал разобраться в произошедшем и выразил желание лично встретиться с семьей, чтобы принести извинения.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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