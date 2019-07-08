Шахтерский поселок Пирамида, расположенный на архипелаге Шпицберген, жители покинули почти 20 лет назад. Однако кажется, что время над этим местом не властно.
Пирамиду построили шведы в начале 20 века после того, как получили разрешение на добычу угля на архипелаге. Уже спустя 17 лет шахту выкупил СССР и принялся застраивать поселок. Вскоре в 1300 километрах от Северного полюса построили жилые дома, театр, библиотеку, Дом культуры, спорткомплекс и два кладбища — для людей и для кошек.
До развала Советского союза в Пирамиде проживало более тысячи человек, но в 90-е содержать такой объект за Полярным кругом оказалось не на что. Последние шахтеры покинули поселок в 1998-м.
Тайна этого уникального места заключается в том, что по сей день во всех госучреждениях, школах и домах все сохранилось так, словно здесь до сих пор живут люди. Кухонная утварь, пишущие машинки, музыкальные инструменты, постельное белье и даже дорогостоящее шахтерское оборудование, — все осталось на своих местах, хотя последние жители поселка могли бы запросто увезти все с собой и продать. Теперь же складывается ощущение, что они покидали Пирамиду в большой спешке.
В 2007 поселок постарались вернуть к жизни и даже превратили его в туристическое место: перекрасили стены, освежили интерьер, организовали отель и построили электростанцию. Тем не менее гостей сюда приезжает немного, но все-таки порой у 30 человек, живущих здесь на постоянной основе, появляется работа.