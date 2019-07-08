Тайна заброшенного поселка посреди Северного Ледовитого океана

Шахтерский поселок Пирамида, расположенный на архипелаге Шпицберген, жители покинули почти 20 лет назад. Однако кажется, что время над этим местом не властно.

Пирамиду построили шведы в начале 20 века после того, как получили разрешение на добычу угля на архипелаге. Уже спустя 17 лет шахту выкупил СССР и принялся застраивать поселок. Вскоре в 1300 километрах от Северного полюса построили жилые дома, театр, библиотеку, Дом культуры, спорткомплекс и два кладбища — для людей и для кошек.

До развала Советского союза в Пирамиде проживало более тысячи человек, но в 90-е содержать такой объект за Полярным кругом оказалось не на что. Последние шахтеры покинули поселок в 1998-м.

Тайна этого уникального места заключается в том, что по сей день во всех госучреждениях, школах и домах все сохранилось так, словно здесь до сих пор живут люди. Кухонная утварь, пишущие машинки, музыкальные инструменты, постельное белье и даже дорогостоящее шахтерское оборудование, — все осталось на своих местах, хотя последние жители поселка могли бы запросто увезти все с собой и продать. Теперь же складывается ощущение, что они покидали Пирамиду в большой спешке.

В 2007 поселок постарались вернуть к жизни и даже превратили его в туристическое место: перекрасили стены, освежили интерьер, организовали отель и построили электростанцию. Тем не менее гостей сюда приезжает немного, но все-таки порой у 30 человек, живущих здесь на постоянной основе, появляется работа.