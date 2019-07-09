Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы страны, куда туристы едут вместо Грузии 

TourDom + ещё 2 14 часов назад
Фото: RT на русском
После запрета полетов в Грузию с 8 июля количество бронирований авиабилетов в эту страну сократилось в 3 раза. Об этом во вторник сообщили на пресс-конференции ТАСС представители билетных агрегаторов.
Прямые рейсы для россиян теперь недоступны, однако спрос на перелеты в Грузию всё же есть, отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис. И это несмотря на то, что стоимость авиабилетов сейчас чуть ли не вдвое выше, чем до закрытия авиасообщения между странами. Так, если до 8 июля в Грузию можно было улететь за 7–8 тыс. рублей (тариф «Уральских авиалиний»), то сейчас самые дешевые билеты обойдутся в 12 тыс. рублей, при этом в полете придется провести не 2, а 12 часов. Есть варианты быстрее: например, George Airlines предложила получасовую стыковку в Ереване, но здесь цена кресла — уже около 17 тыс. рублей.
Многие из тех, кто собирался в Грузию этим летом, поменяли свои планы. Одни предпочли остаться дома, другие переориентировались на альтернативные направления. «По нашим наблюдениям, произошел рост поисковых запросов и бронирований Сочи и Крыма. А страной— бенефициаром в этой ситуации, судя по всему, стала Турция», — отметил Янис Дзенис. Что касается рынка организованного туризма, то, по информации директора по маркетингу Level.Travel Евгения Гинзбурга, перераспределение турпотока произошло в первую очередь на безвизовые направления: ту же Турцию, Тунис, Черногорию, Кипр, а также частично Болгарию.
TourDom: последние новости
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей Билеты на итальянское побережье подешевели вдвое Иностранные туристы охладели к России
Комментарии
Новости путешествий , Янис Дзенис , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка погибла на круизом лайнере
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей
Туристы не смогут попасть в Припять из-за Зеленского
На Ай-Петри чуть не погиб турист
Почему русские туристы боятся отпуска
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение