Названы страны, куда туристы едут вместо Грузии

После запрета полетов в Грузию с 8 июля количество бронирований авиабилетов в эту страну сократилось в 3 раза. Об этом во вторник сообщили на пресс-конференции ТАСС представители билетных агрегаторов.

Прямые рейсы для россиян теперь недоступны, однако спрос на перелеты в Грузию всё же есть, отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис . И это несмотря на то, что стоимость авиабилетов сейчас чуть ли не вдвое выше, чем до закрытия авиасообщения между странами. Так, если до 8 июля в Грузию можно было улететь за 7–8 тыс. рублей (тариф « Уральских авиалиний »), то сейчас самые дешевые билеты обойдутся в 12 тыс. рублей, при этом в полете придется провести не 2, а 12 часов. Есть варианты быстрее: например, George Airlines предложила получасовую стыковку в Ереване, но здесь цена кресла — уже около 17 тыс. рублей.

Многие из тех, кто собирался в Грузию этим летом, поменяли свои планы. Одни предпочли остаться дома, другие переориентировались на альтернативные направления. «По нашим наблюдениям, произошел рост поисковых запросов и бронирований Сочи и Крыма. А страной— бенефициаром в этой ситуации, судя по всему, стала Турция», — отметил Янис Дзенис. Что касается рынка организованного туризма, то, по информации директора по маркетингу Level.Travel Евгения Гинзбурга, перераспределение турпотока произошло в первую очередь на безвизовые направления: ту же Турцию, Тунис, Черногорию, Кипр, а также частично Болгарию.