Безобидные русские слова, которые за границей воспримут как ругательства

Оказавшись в чужой стране, мы нередко ловим на себе косые взгляды прохожих. Нам кажется, что это они ведут себя невежливо, а на самом деле вполне возможно, что это вы ненароком произнесли ругательство.

Папайя

Если решите провести отпуск в странах Центральной Америки или на Кубе, даже не пытайтесь купить на местных рынках papayo. В этих странах данное слово равнозначно нашему эвфемизму "пилотка". Лучше используйте слова fruto bomba.

Девка

Даже по-русски это слово звучит не очень приятно, но в Чехии в приличном обществе его лучше вообще не произносить, ведь переводится оно как "проститутка".

Кант

Постарайтесь обойтись без упоминаний философа, если не хотите прослыть грубияном в англоязычных странах. Вряд ли вам говорили об этом в школе, но cunt — это нецензурный вариант слова "вагина".

Финик

Если будете на арабском базаре и вам немедленно захочется отведать вкуснейших фиников, будьте осторожны в произношении. Одна неверная интонация, и вы уже сказали "фэйнак", а это переводится с арабского как совокупляться.

Че?

Огрызнувшись на вьетнамца нашим вполне обыденным вопросом, вы рискуете нарваться на неприятности. Ведь для них cho это не вопрос, а оскорбление, которое переводится как "сволочь".