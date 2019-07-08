Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безобидные русские слова, которые за границей воспримут как ругательства 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Тайский вояж Степаныча"
Оказавшись в чужой стране, мы нередко ловим на себе косые взгляды прохожих. Нам кажется, что это они ведут себя невежливо, а на самом деле вполне возможно, что это вы ненароком произнесли ругательство.

Папайя

Если решите провести отпуск в странах Центральной Америки или на Кубе, даже не пытайтесь купить на местных рынках papayo. В этих странах данное слово равнозначно нашему эвфемизму "пилотка". Лучше используйте слова fruto bomba.

Девка

Даже по-русски это слово звучит не очень приятно, но в Чехии в приличном обществе его лучше вообще не произносить, ведь переводится оно как "проститутка".

Кант

Постарайтесь обойтись без упоминаний философа, если не хотите прослыть грубияном в англоязычных странах. Вряд ли вам говорили об этом в школе, но cunt — это нецензурный вариант слова "вагина".

Финик

Если будете на арабском базаре и вам немедленно захочется отведать вкуснейших фиников, будьте осторожны в произношении. Одна неверная интонация, и вы уже сказали "фэйнак", а это переводится с арабского как совокупляться.

Че?

Огрызнувшись на вьетнамца нашим вполне обыденным вопросом, вы рискуете нарваться на неприятности. Ведь для них cho это не вопрос, а оскорбление, которое переводится как "сволочь".
Комментарии5
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Ученые назвали основную причину нападения медведей4
Путешествие по Израилю: Хайфа и Бахайские сады
Ребенка отказались селить в отель из-за болезни
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
00:21
Уволены виновники задержек багажа в Шереметьево
Новости путешествий
00:37
Россияне рассказали, о каком отпуске мечтают
Новости путешествий
14:01
Чудеса света, которые мало кто видит
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть