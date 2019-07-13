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Насколько безопасна для туристам Москва и другие города мира 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из фильма "Необратимость"
В путешествиях важно правильно оценивать степень безопасности той или иной местности для туриста. Различные организации ежемесячно мониторят уровень преступности в разных городах и собирают рейтинги наиболее безопасных и, наоборот, самых опасных мест мира.

Москва

Российская столица, по мнению самих россиян, — город достаточно безопасный. Однако в рейтингах мировых агентств по уровню безопасни российский мегаполис высоко не поднимается. Согласно рейтингу издания Ceoworld за 2018 год, по безопасности Москва находится примерно посередине рейтинга среди 338 крупных городов мира и стоит на 174 месте. Но радует то, что Москва, по крайней мере, безопаснее Нью-Йорка (179 место), Иерусалима (180 место), болгарской Софии (181) и итальянского Милана (182), немецкого Франкфурта (189) и испанской Барселоны (190), а также Афин (217), Киева (218) и Лондона (221).

Нижний Новгород

Неожиданно высокий рейтинг по безопасности оказался у Нижнего Новгорода. Это самый безопасный для жизни и путешествий российский город. В рейтинге безопасности он входит в топ-15 самых лучших городов мира (14 место). Безопаснее Нижнего Новгорода турист может себя чувствовать только в таких городах, как швейцарские Цюрих, Берн и Базель, немецкий Мюнхен, арабские Дубай, Абу-Даби и Доха, японские Осака и Токио, Сингапур и турецкий Эскисехир.

Самые опасные города мира

Опаснее всего пребывание в городах Центральной и Латинской Америки, а также в Африке. Йоханнесбург, Претория и Дурбан в ЮАР, Сан-Педро в Гондурасе, столица Венесуэлы Каракас, города Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро в Бразилии — это города, где туристу следует вести себя с особой осторожностью.
Рейтинг составлен на основе открытых данных об уровне преступности в различных городах мира.
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