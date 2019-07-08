5 главных исторических достопримечательностей Португалии

Португалия — одна из самых мирных и развитых стран в мире, которую в прошлом пытались захватить неоднократно. Среди завоевателей финикийцы, римляне, кельты и карфагеняне. В VIII веке страна оказалась под контролем мавров, оставаясь в таком положении до XII века. Разумеется, завоеватели оставили о себе напоминания в виде зданий и памятников, некоторые из которых признаны архитектурными шедеврами.

Постарались и сами португальцы, возведя несколько жемчужин архитектуры. Ознакомившись с приведенным ниже списком, можно узнать 5 лучших исторических достопримечательностей Португалии, которые желательно увидеть при посещении страны:

Руины Конимбрига

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Руины Конимбрига, расположенные на расстоянии 10 км от Коимбры, относятся ко временам Римской оккупации. В I веке до нашей эры город был достаточно процветающим местом. Перед посетителями открываются остатки дорог, стен, домов, колонн, декоративные полы разрушенных построек, бани и многое другое.

Храм Дианы в Эворе

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Руины храма считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся руин римской эпохи в Португалии. Храм расположен на расстоянии 135 км от Лиссабона в городе Эвора. Историки утверждают, что храм классической европейской архитектуры был посвящен богине Диане, но некоторые придерживаются другого мнения, считая, что его построили в честь Юпитера или римского правителя Августа. Путешественники приезжают в город засвидетельствовать почтение величественным римским руинам.

Лиссабонский собор

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Собор XII века больше напоминает крепость, чем обычное место поклонения. Собор является важной исторической достопримечательностью Лиссабона — он построен в честь победы христианства, когда Португалия была отбита королем Афонсу Энрикешем. Собор прошел через несколько реконструкций, которые случались после повреждений. Внутри здания можно увидеть ряд увлекательных экспонатов и склепы.

Замок Гимарайнш

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Трудно преувеличить важность этого замка, расположенного в городе Гимарайнш, для истории Португалии. Здесь родился христианский король Португалии Афонсу I Энрикеш. Гимарайнш — типичный и классический пример готического замка Европы. Замок построен в X веке для защиты от нападений викингов и мавританских атак.

Конвенту-де-Кришту

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Монастырь ордена Христа — одно из самых замечательных и загадочных исторических мест в Португалии. Комплекс расположен в городе Томар и фактически был центром ордена тамплиеров в Португалии. Конвенту-де-Кришту считался местом поклонения, но извне был защищен как крепость. Монастырь, знавший тайны ордена, построен в XII веке, а позднее несколько раз обновлялся. Сейчас тысячи туристов ежегодно приезжают для того, чтобы восхититься красотой архитектуры монастыря.