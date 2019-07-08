Названы города, которые русские советуют посетить туристам

Большинство россиян (56%) выступают за то, что Санкт-Петербург — лучший город для первого знакомства с Россией. В культурную столицу чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами сервиса Aviasales. В нем приняли участие 34 тысячи пользователей ресурса.

На втором месте по популярности находится Москва. За нее проголосовали 32% опрошенных. Больше всего в столицу России приезжают туристы из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

На третьем месте с заметным отставанием от центральных городов находится Казань, за нее отдали голоса семь процентов респондентов. По словам респондентов, столица Татарстана впитала в себя культуру разных народов, что отразилось на внешнем многообразии города. Этот маршрут пользуется популярностью у жителей Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

Замыкает топ лидеров Сочи. Самым интересным для иностранцев городом России его посчитали пять процентов опрошенных. Они отметили, что туристам необходимо съездить на олимпийские объекты, попасть на Красную поляну, а также понаблюдать за закатами на берегу Черного моря. Чаще всего в Сочи едут туристы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции. РИА Новости сообщают, что в среднем авиабилет по этим направлениям обходится иностранцам в 16 тыс. рублей.