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Названы города, которые русские советуют посетить туристам 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Большинство россиян (56%) выступают за то, что Санкт-Петербург — лучший город для первого знакомства с Россией. В культурную столицу чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами сервиса Aviasales. В нем приняли участие 34 тысячи пользователей ресурса.
На втором месте по популярности находится Москва. За нее проголосовали 32% опрошенных. Больше всего в столицу России приезжают туристы из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.
На третьем месте с заметным отставанием от центральных городов находится Казань, за нее отдали голоса семь процентов респондентов. По словам респондентов, столица Татарстана впитала в себя культуру разных народов, что отразилось на внешнем многообразии города. Этот маршрут пользуется популярностью у жителей Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.
Замыкает топ лидеров Сочи. Самым интересным для иностранцев городом России его посчитали пять процентов опрошенных. Они отметили, что туристам необходимо съездить на олимпийские объекты, попасть на Красную поляну, а также понаблюдать за закатами на берегу Черного моря. Чаще всего в Сочи едут туристы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции. РИА Новости сообщают, что в среднем авиабилет по этим направлениям обходится иностранцам в 16 тыс. рублей.
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Новости путешествий , РИА Новости
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