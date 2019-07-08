Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристов из Германии оштрафовали в Сочи за нарушение границы 

Новая Кубань + ещё 1 15 часов назад
Фото: Новая Кубань
В Сочи пограничники оштрафовали семью из небольшого немецкого городка Готбус, которые приехали в Россию на отдых. Граждане Германии были замечены возле поселка Красная Поляна, куда они пришли в составе большой туристической группы из Карачаева-Черкессии.
— Маршрут движения группы проходил по территории, которая не входит в пятикилометровую полосу местности от государственной границы, однако на ней установлен пограничный режим. Это означает, что для пребывания в данном районе, россиянам достаточно иметь при себе только паспорт, а вот иностранным гражданам российское законодательство предписывает, кроме документов, удостоверяющих личность, иметь пропуск в пограничную зону,
— прокомментировали в ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
В итоге гостей из Германии привлекли к административной ответственности в виде штрафа
Новая Кубань: последние новости
В Краснодарском крае турист получил травму бедра при спуске к севшему на мель кораблю Rio В Анапе появится Дворец бракосочетаний "Без багажа и плохих воспоминаний": молодожены из Краснодара, задержанные в Мексике, вернулись на родину
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Ученые назвали основную причину нападения медведей4
Путешествие по Израилю: Хайфа и Бахайские сады
Ребенка отказались селить в отель из-за болезни
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
00:21
Уволены виновники задержек багажа в Шереметьево
Новости путешествий
00:37
Россияне рассказали, о каком отпуске мечтают
Новости путешествий
14:01
Чудеса света, которые мало кто видит
Новости путешествий
Больше видео