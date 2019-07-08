Туристов из Германии оштрафовали в Сочи за нарушение границы

В Сочи пограничники оштрафовали семью из небольшого немецкого городка Готбус, которые приехали в Россию на отдых. Граждане Германии были замечены возле поселка Красная Поляна, куда они пришли в составе большой туристической группы из Карачаева-Черкессии.

— Маршрут движения группы проходил по территории, которая не входит в пятикилометровую полосу местности от государственной границы, однако на ней установлен пограничный режим. Это означает, что для пребывания в данном районе, россиянам достаточно иметь при себе только паспорт, а вот иностранным гражданам российское законодательство предписывает, кроме документов, удостоверяющих личность, иметь пропуск в пограничную зону,

— прокомментировали в ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

В итоге гостей из Германии привлекли к административной ответственности в виде штрафа