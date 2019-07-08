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British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов 

Российская Газета + ещё 8 6 часов назад
Фото: Вести Экономика
Британский флагманский авиаперевозчик British Airways намерен опротестовать решение Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO) наложить на него штраф в размере 183,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,5 процента от оборота перевозчика в 2017 году). Штраф было решено наложить за утечку личных данных более 185 тысяч пассажиров.
Речь идет о хакерской атаке на British Airways в октябре прошлого года, когда были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов авиакомпании, плюс могли пострадать еще 185 тысяч клиентов.
Как заявил Уилли Уолш, исполнительный директор International Consolidated Airlines Group SA (IAG), материнской компании британского флагмана, перевозчик намерен опротестовать решение. "Мы планируем сделать все необходимое для активной защиты, включая подачу апелляции", отметил он.
Глава British Airways Алекс Круз заявил, что его компания разочарована действиями властей, поскольку "British Airways быстро отреагировала на неправомерные действия, в результате которых были украдены клиентские данные. Мы не выявили свидетельств мошеннических операций по счетам клиентов".
Штраф перевозчику был вынесен в рамках регламента Евросоюза о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с 25 мая 2018 года. Этот регламент призван регулировать распространение личных данных граждан стран ЕС.
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Новости путешествий , Алекс Круз , ЕС
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