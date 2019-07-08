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Авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось 

Рамблер 20 часов назад
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 8 июля, вступил в силу запрет на прямые авиаперелеты между Россией и Грузией. Рейсы прекратили авиакомпании обеих стран. Пассажиры, которые приобрели билеты российских авиакомпаний на 8 июля и далее, смогут вернуть деньги без доплат и штрафов. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.
Борт "Аэрофлота" совершил последний полет из Тбилиси. Рейс SU 1893 приземлился в аэропорту "Шереметьево" в 04:51 мск.
Проблемы с авиасообщением между Россией и Грузией возникли после того, как 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Позже президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
По данным главы Минтранса России Евгения Дитриха, предварительные потери авиакомпаний от прекращения авиаперелетов между двумя странами составят около 3 миллиардов рублей. Он пообещал, что министерство рассмотрит вопрос компенсаций авиакомпаниям.
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Новости путешествий , Владимир Путин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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