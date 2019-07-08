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Еще 14 россиян не пустили на мексиканский курорт 

Рамблер 20 часов назад
Фото: depositphotos.com
Еще 14 россиян, которые прилетели в курортный город Канкун в Мексику, не пропустили через пограничный контроль. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство в Мехико.
Миграционная служба объяснила это тем, что цели поездки не соответствуют заявленным. По данным посольства России, недопуск действительно может быть связан с несоответствием цели поездки заявленной. Кроме того, документы этих граждан могли быть фальшивыми.
Это уже не первый случай, когда россияне не смогли попасть в Мексику. В ночь на 7 июля стало известно, что в этой стране задержали 10 граждан России. Однако семерых из них уже отправили в Россию. Некоторых задержали из-за попадания в "черный список", других заподозрили в поддельных паспортах.
Кроме того, семерых человек с российскими паспортами задержали в Канкуне еще 4 июля. По данным российского посольства, они не смогли подтвердить броню отеля, предоставить обратные билеты или доказать наличие денег для пребывания в Мексике.
Ассоциации туроператоров России назвали этот инцидент экстраординарным.
Комментарии3
Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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