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Группа китайских туристов отравилась в российском ресторане 

Lenta.ru + ещё 3 7 июля 2019
Фото: Lenta.ru
Группа туристов из Китая обратилась в больницу Санкт-Петербурга с признаками пищевого отравления. Все они 6 июля посещали ресторан гостиницы «Шанхай» на Васильевском острове, сообщили в Роспортебнадзоре.
Отмечается, что после осмотра врачи отправили в стационар больницы имени Боткина 15 человек. После обследования все члены туристической группы отказались от дальнейшего лечения и покинули учреждение. «Вечером 6 июля группа китайских туристов в полном составе продолжила свое путешествие в Москву», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор провел проверку заведения, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм. Так, многие продукты хранились без упаковки, некоторые — прямо на полу. В помещениях ресторана не было холодной воды и мыла, сотрудники были без санитарной одежды, на кухне ползали тараканы и мухи.
По итогам проверки ведомство отправило в отходы более 60 килограммов продуктов, которые могли стать причиной распространения кишечной инфекции. С 6 июля Роспортебнадзор приостановил работу ресторана, который обслуживал до тысячи человек в день.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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