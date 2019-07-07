Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово , передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информация о том, что аэропорт заминирован, поступила через социальные сети. «В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, ещё одно — в зоне вылета самого аэропорта», — рассказал источник агентства.