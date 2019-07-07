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На взорвавшемся бензовозее ехали 10 туристов 

Газета.Ru 7 июля 2019
Фото: Gazeta.ru
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что на уральском бензовозе, который взорвался, находились десять туристов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что двое туристов попросили водителя бензовоза отвезти их до автодороги. Затеем по пути так же сделали еще восемь туристов.
В прокуратуре заявили, что против водителя автоцистерны возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц".
Пресс-служба отмечает, что водитель, разрешивший людям сесть в машину, не выбрал безопасную для передвижения скорость, в результате чего не справился с управлением. Пассажирам вместе с водителем пришлось спрыгивать с автоцистерны.
Власти округа сообщают, что четыре человека погибли в результате ЧП, а также пострадали по меньшей мере семь, среди которых 14-летний подросток.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с места взрыва бензовоза на Урале.
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Новости путешествий , Генпрокуратура РФ
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