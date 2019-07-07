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В Крыму спасли 17 туристов на каяках 

РИА Новости + ещё 7 7 июля 2019
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Группа на каяках из-за сильного ветра не смогла пристать к берегу в Крыму, понадобилась помощь спасателей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", — сказал журналистам Шахов.
По его словам, в спасательной операции помимо спасателей, также участвовал доброволец на своей лодке.
"В ходе проведения спасательных работ на берег были доставлены 17 граждан, из которых четверо дети. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались", — сказал министр.
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Новости путешествий , Сергей Шахов , РИА Новости
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