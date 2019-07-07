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Билеты на итальянское побережье подешевели вдвое 

TourDom 7 июля 2019
Фото: TourDom
Прекрасная возможность отдохнуть на итальянском побережье есть у тех, кто запланировал свой отпуск с 8 по 19 июля. У авиакомпании «Якутия» осталось всего три билета в Ламецию-Терме на эти даты по цене 7900 руб. Провоз багажа включен в стоимость. Чартерный рейс вылетает из аэропорта Внуково — а через 4 часа вы уже на курорте. Аналогичное предложение на сайтах подбора авиабилетов — вдвое дороже.
На рынке пакетных предложений самым выгодным стал тур в Прагу. Это особенно актуально в свете последних событий — российские авиакомпании вновь могут летать в Чехию. Пятидневная поездка в чешскую столицу обойдется всего в 9643 руб. с человека. Проживание (с завтраками) в трехзвездочной гостинице, выбранной по системе «Фортуна». Начало тура 7 июля.
Туры по конфиденциальным тарифам туроператоров доступны и на БИРЖЕ портала TourDom.ru. Так, туроператор PAC GROUP продает тур на Сицилию на восемь дней за 57 468 руб. с человека. Гости будут жить в отеле с собственным пляжем, теннисным кортом и фитнес-центром — Unahotels Naxos Beach Sicilia 4*. Завтрак включен в стоимость. Вылет из московского Шереметьево 28 июля с авиакомпанией Royal Flight.
Тур в хорватскую Пулу на восемь дней всего за 14 350 руб. с человека предлагает туроператор «ПАКС». Вылет — 10 июля из Домодедово с перевозчиком Red Wings. Размещены гости будут в окруженном сосновыми деревьями отеле Duga Uvala 3*, правда, питание в стоимость не включено.
С туроператором TUI Russia («ТТ-Трэвел») можно отдохнуть в Турции целых 11 дней всего за 22 528 руб. с человека. Пункт назначения — отель Asia Hotel 3* в курортном городке Бельдиби. Питание в рамках тура — по системе All inclusive. Вылет из Москвы уже послезавтра — 7 июля.
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Новости путешествий , Red Wings , Международный аэропорт Внуково
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