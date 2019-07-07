Как выбирали чудеса света

Время идет, одна цивилизация сменяет другую, оставляя архитектурные шедевры. К сожалению, все поддается разрушению, и даже Семь чудес Древнего Мира — не исключение. Поэтому их судьба печальна: почти все они разрушены. Чудесами света называют произведения архитектуры и искусства, которые превосходят другие архитектурные сооружения по красоте, величественным размерам и неповторимости.

В классическом списке чудес света находятся:

Пирамида Хеопса. Создали египтяне в 2540 г. до н. э. Это единственное сохранившееся чудо из семи.

Висячие сады Семирамиды, созданные вавилонянами в 605 г. до н. э., утеряны из-за отсутствия надлежащего ухода, запустения и наводнения.

Статуя Зевса в Олимпии, созданная греками в 435 г. до н. э., погибла во время пожара в 425 году.

Храм Артемиды в Эфесе, построенный греками и персами в 550 г. до н. э., был сожжен фанатиком, который мечтал войти в историю.

Мавзолей в Галикарнасе, созданный трудом карийцев, греков и персов в 351 г. до н. э., был разрушен в 13 веке после масштабного землетрясения.

Колосс Родосский, установленный греками между 292 и 280 гг. до н. э., вскоре рухнул в море, переломившись в районе колен. Так статуя пролежала почти 900 лет, а потом была разобрана и продана арабами, захватившими Родос.

Александрийский маяк, построенный в IV веке до н. э. греками, простоял почти 1000 лет и полностью был разрушен землетрясением.

Таким образом, было необходимо избрать новые доступные чудеса света, чтобы люди могли путешествовать и смотреть существующие шедевры архитектуры. Независимая организация «New Open World Corporation» провела голосование. 90 миллионов человек по всему миру выбирали памятники, которые, по их мнению, достойны войти в список. Новые 7 чудес света огласили 7 июля 2007 года.

Великая Китайская стена

Есть множество легенд о том, как возводили это сооружение. До сих пор некоторые ошибочно думают, что люди, строившие стену, похоронены прямо в ней. Хотя во время строительства действительно погибло более миллиона человек. Великая Китайская стена — самое протяженное в мире архитектурное сооружение, длинною в 8851,8 км. Но это сооружение не цельное, в стене есть разрывы. Самая известная достопримечательность Китая органично вписана в ландшафт и представляет собой действительно впечатляющее зрелище.

Статуя Христа-Искупителя

В Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду возвышается 38-метровая статуя Христа-Искупителя, символизирующего свободу бразильского народа. Само строительство монумента приурочено к 100-летней годовщине независимости Бразилии. Средства на постройку собирали все жители страны.

Тадж-Махал

Жемчужина мусульманского архитектурного искусства в Индии. Он собрал в себе искусство индийцев, персов, арабов. Символ Тадж-Махала — огромный белоснежный купол. Мавзолей-мечеть построен в Агре в XVII веке по приказу падишаха Шах-Джахана за 22 года в память о любимой жене Мумтаз-Махал, скончавшейся при родах. Внутри храма стоят усыпальницы шаха и его жены. Неудивительно, что сегодня Тадж-Махал считается не просто выдающимся архитектурным памятником, но и символом любви.

Колизей

Античный Колизей — символ Рима, его знаковая достопримечательность. Этот амфитеатр — единственное европейское чудо света. Изначально в нем проводились гладиаторские бои. Колизей был разрушен из-за нашествий варварских племен и землетрясений. Также некоторые люди стали растаскивать сооружение по кирпичикам для строительства своих зданий или на память. Сейчас Колизей охраняется как важный архитектурный объект.

Мачу-Пикчу

Так прозвали затерянный город, который расположен в Перу на высоте около 2500 м над морем. Почти нетронутая древняя городская архитектура не пострадала от нападок испанских колонизаторов. Архитектура города восхищает четкой структурой. Всемирное открытие инкского города в небе произошло лишь в 1911 году. Многие вопросы о Мачу-Пикчу до сих пор остаются тайной.

Петра

Затерявшаяся посреди пустыни в Иордании, находящаяся над морем на уровне 900 метров Петра — столица древних царств Идумеи и Набатеи. Ее открыл швейцарец в начале XIX века. Главные достопримечательности Петры, «каменного города», — выдолбленные в скалах красного песчаника склепы и скальный храм-мавзолей Эль-Дэйр, хранящий легенды о несметных сокровищах.

Чичен-Ица

Легендарным город Чичен-Ица в Мексике — наследие цивилизации майя. В городе есть 24-метровая пирамида — Храм Кукулькана, который состоит из 365 ступеней, как год, состоящий из 365 дней. Находящийся там природный колодец — Священный сенот — с глубиной 50 метров, ранее служил для обряда жертвоприношений. До сих пор неизвестно, почему жители Чичен-Ицы покинули город.

И все же, почему Чудес света именно семь? Первый список составляли древние греки. Для них эта цифра была священным числом Аполлона, покровителя искусства. Она означает завершенность и совершенство в представлении древней цивилизации.