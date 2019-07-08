Что происходит, если в самолете погибает человек

За год перелеты в небе совершают 50 миллионов авиарейсов. На каждом из них от 50 до 100 пассажиров. Критических состояний возникает много — более 10 тысяч, но лишь малая часть из них заканчивается летально.

У каждой авиакомпании есть свои инструкции, как действовать, если человек погиб. До этого момента экипаж будет оказывать необходимую помощь и даже может посадить самолет. Раньше авиакомпании относились к летальным случая на борту достаточно просто. У сингапурских авиалиний даже был самолет со специальным отсеком, а другие даже могли поместит почившего в туалет. Однако, такие самолеты больше не летают, а второй способ считается недопустимым с 2014 года. Его признали неуважительным к человеку и его семье, а также опасным, потому что при посадке тело может быть повреждено.

Кроме того, сотрудники авиакомпаний не имеют права констатировать летальный исход. Это делают врачи, которые ждут лайнер в аэропорте. Члены экипажа вместе с диспетчером решают, могут ли они продолжить полет или необходимо совершать экстренную посадку. На их решение чаще всего влияют такие факторы, как местность, причина гибели и возможность посадки.

Пока самолет в воздухе почившего пассажира положат в первый класс, где расстояние между сиденьями больше. Если там не будет мест, то будут искать свободные ряды в экономе. При полном самолете пассажира оставят на своем месте, но укроют пледом.