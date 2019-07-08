Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит, если в самолете погибает человек 

Рамблер 21 час назад
Фото: depositphotos.com
За год перелеты в небе совершают 50 миллионов авиарейсов. На каждом из них от 50 до 100 пассажиров. Критических состояний возникает много — более 10 тысяч, но лишь малая часть из них заканчивается летально.
У каждой авиакомпании есть свои инструкции, как действовать, если человек погиб. До этого момента экипаж будет оказывать необходимую помощь и даже может посадить самолет. Раньше авиакомпании относились к летальным случая на борту достаточно просто. У сингапурских авиалиний даже был самолет со специальным отсеком, а другие даже могли поместит почившего в туалет. Однако, такие самолеты больше не летают, а второй способ считается недопустимым с 2014 года. Его признали неуважительным к человеку и его семье, а также опасным, потому что при посадке тело может быть повреждено.
Кроме того, сотрудники авиакомпаний не имеют права констатировать летальный исход. Это делают врачи, которые ждут лайнер в аэропорте. Члены экипажа вместе с диспетчером решают, могут ли они продолжить полет или необходимо совершать экстренную посадку. На их решение чаще всего влияют такие факторы, как местность, причина гибели и возможность посадки.
Пока самолет в воздухе почившего пассажира положат в первый класс, где расстояние между сиденьями больше. Если там не будет мест, то будут искать свободные ряды в экономе. При полном самолете пассажира оставят на своем месте, но укроют пледом.
Комментарии11
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Ученые назвали основную причину нападения медведей4
Путешествие по Израилю: Хайфа и Бахайские сады
Ребенка отказались селить в отель из-за болезни
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
00:21
Уволены виновники задержек багажа в Шереметьево
Новости путешествий
00:37
Россияне рассказали, о каком отпуске мечтают
Новости путешествий
14:01
Чудеса света, которые мало кто видит
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть