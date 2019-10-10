Затерянные города, которые все еще ищут

Смотрите ролик и узнайте о затерянных городах, овеянных легендами. "Рамблер" собрал самые загадочные истории. Некоторые из этих городов исследователи уже нашли, другие по-прежнему остаются мифическими, хотя историки не теряют надежды обнаружить их. Один из пока не найденных городов носит красивое название Город Цезарей и, согласно преданиям, находится в Южной Америке, в регионе Патагония. Считается, что основали город потерпевшие кораблекрушение испанские путешественники. В историю он вошёл как процветающий мегаполис, заполненный золотом и серебром. Город Цезарей всё ещё ищут.

Видео рассказывает о других затерянных городах.