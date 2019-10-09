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Самые необычные вокзалы в мире 

Рамблер 11 часов назад
Видео рассказывает о самых необычных вокзалах мира. Один из таких вокзалов — вокзал Чхатрапати-Шиваджи в индийском городе Мумбаи до 1996 года назывался вокзалом королевы Виктории. Сейчас он носит имя национального героя Индии Чатрапати Шиваджи. Здание вокзала настолько красиво, что больше походит на музейное и внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где находится вокзал с ботаническим садом? На каком вокзале платформы расположены друг под другом? Какой вокзал поместили в стеклянный купол? На эти и другие вопросы отвечает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как выглядит переполненный поезд в Бангладеш.
Новости путешествий , Видео , ЮНЕСКО
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