Уголки планеты, где гравитация действует странно

Смотрите ролик и узнайте о местах, где гравитация таинственным образом исчезает. К земле все предметы притягиваются силой гравитации. Именно из-за неё всё, что мы подкидываем в воздух, падает, а мы сами не улетаем в космос. Закон всемирного тяготения сформулировал ещё Ньютон в 17 веке, и с тех пор никто не сомневается в наличии гравитации. Однако на земле есть уголки, где гравитация действует не так, как везде. Видео рассказывает об этих местах.