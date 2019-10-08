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Уголки планеты, где гравитация действует странно 

Рамблер 16 часов назад
Смотрите ролик и узнайте о местах, где гравитация таинственным образом исчезает. К земле все предметы притягиваются силой гравитации. Именно из-за неё всё, что мы подкидываем в воздух, падает, а мы сами не улетаем в космос. Закон всемирного тяготения сформулировал ещё Ньютон в 17 веке, и с тех пор никто не сомневается в наличии гравитации. Однако на земле есть уголки, где гравитация действует не так, как везде. Видео рассказывает об этих местах.
Новости путешествий , Видео
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