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Аэропорт «Пулково» в Петербурге закрыли из-за метели 

News.ru + ещё 21 6 часов назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Петербургский аэропорт «Пулково» пришлось закрыть из-за сильной метели. Рейсы уходят на запасные аэродромы.
«С 11 до 13 часов в целях обеспечения безопасности полётов аэропорт Пулково закрыт в связи со сложными метеоусловиями: порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость», — сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта.
Пассажиров просят отслеживать статус рейсов на сайте авиакомпаний и «Пулково».
Ранее News.ru писал о том, что в Москве объявили «жёлтый» уровень опасности из-за сильного порывистого ветра и порекомендовали водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами.
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Новости путешествий , В мире , Катастрофы , Общество , Погода , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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