Аэропорт «Пулково» в Петербурге закрыли из-за метели

Петербургский аэропорт «Пулково» пришлось закрыть из-за сильной метели. Рейсы уходят на запасные аэродромы.

«С 11 до 13 часов в целях обеспечения безопасности полётов аэропорт Пулково закрыт в связи со сложными метеоусловиями: порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость», — сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

Пассажиров просят отслеживать статус рейсов на сайте авиакомпаний и «Пулково».

Ранее News.ru писал о том, что в Москве объявили «жёлтый» уровень опасности из-за сильного порывистого ветра и порекомендовали водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами.