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Стюардессам разрешили не следить за внешностью на работе 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британская авиакомпания Virgin Atlantic объявила, что отныне ее стюардессы не обязаны краситься на работу. Об этом сообщает Daily Mail.
Отличительной чертой сотрудниц указанных авиалиний всегда была ярко-красная помада Upper Class Red марки Bare Minerals. Однако руководство компании решило предоставить им «большую свободу самовыражения на работе».
Если бортпроводницы все же пожелают накраситься, они обязаны воспользоваться цветовой палитрой, предусмотренной авиакомпанией.
Кроме того, в комплект женской униформы, в которую традиционно входили только рубашка и юбка, включили брюки.
«Нововведения предоставляют не только повышенный уровень комфорта членам нашей команды, но и больше возможностей для самовыражения. Помогать людям быть собой — основа нашего желания быть самой любимой компанией путешественников», — прокомментировал исполнительный вице-президент Virgin Atlantic Марк Андерсон.
В марте 2018 года руководство флагманских авиалиний Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволило стюардессам работать в брюках. С момента основания авиакомпании официальная униформа бортпроводниц Cathay Pacific состояла из белой блузки, красной юбки с двумя разрезами, плотных черных чулок и черных туфель на каблуках. Однако участницы ассоциации бортпроводников наконец отвоевали право носить брюки.
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Новости путешествий , Экономика , Марк Андерсон
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