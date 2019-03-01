Мощное землетрясение зафиксировали в Перу

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной части Перу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр находился в девяти километрах к северо-западу от Асангаро. Очаг землетрясения залегал на глубине 258 километров. Подземные толчки зафиксировали в 08:50 по местному времени (11:50 по Москве).

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами отсутствует.

Землетрясение магнитудой 7,1 оценивается как «очень сильное». При подземных толчках такой мощности трудно стоять на ногах, трескаются стены кирпичных домов, падают лестничные пролеты и перекрытия строений, возникают оползни, трещины на дорогах, зимой трескается лед на реках и водоемах.