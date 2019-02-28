В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг" ) построил для холдинга РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе и планирует начать их поставки в 2019 году, следует из сообщения машиностроительной группы.

Федеральная пассажирская компания " ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и ТВЗ в феврале 2019 года заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей. Он предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и других.

"Тверской вагоностроительный завод проводит испытания купейных вагонов нового модельного ряда — первой в практике российского транспортного машиностроения серии пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов… Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов запланированы уже в текущем году", — говорится в сообщении ТМХ.

Речь идет о вагонах проектов "2019". Согласно материалам, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки — почти незаметны и выглядят как часть стены. Есть сейф в самом купе за откидной полкой и душ в туалетной комнате. Пассажир в новом купе может сам регулировать температуру воздуха. В коридоре стоит вендинговый автомат.

Согласно сообщению ТМХ в четверг, "Трансмашхолдинг" приступил к испытаниям купейных одноэтажных вагонов нового модельного ряда. Отмечается, что это первая в практике российского транспортного машиностроения серия пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов. Использование концепции сцепа из двух пассажирских вагонов позволяет пересмотреть подход к организации внутреннего пространства поезда и повысить качество сервиса.

"Первыми в новом модельном ряду вагонов на Тверском вагоностроительном заводе построены купейные. До запуска в серийное производство им предстоит пройти весь комплекс испытаний: включая ходовые — динамические, тормозные, прочностные, а также стационарные — тормозные, климатические, санитарно-гигиенические", — добавляется в сообщении.