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Воры вскрывают багаж с помощью 3D-принтера 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.
Как пишет издание, участившиеся случаи воровства содержимого чемоданов, оборудованных кодовыми замками TSA (Transportation Security Administration). Эксперты говорят, что еще в 2014 году в сеть попало изображение семи мастер-ключей, способных открыть практически любой такой замок. Позже оно было удалено, но злоумышленники смогли использовать фото для того, чтобы изготовить 3D-копии ключей. И теперь активно ими пользуются.
Стоимость изготовления одного мастер-ключа составляет 200 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей).
Такие мастер-ключи существуют для того, чтобы работники таможенных служб ряда стран, например, США, Канады и некоторых других могли досматривать содержимое чемодана в отсутствии владельца.
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Новости путешествий , В мире , Криминал , Происшествия
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