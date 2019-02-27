Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Ташкенте из-за конфликта Пакистана и Индии

Самолет Boeing 777-312 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Бангкок, вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана, сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана.

«Самолет, следующий рейсом SU6275 Москва — Бангкок, был вынужден прервать полет и совершить посадку в международном аэропорту Ташкента в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов», — сказал представитель аэропорта.

Посадка прошла в штатном режиме, сейчас решается вопрос с размещением пассажиров, передает РИА «Новости»

Агентство ANI со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников также сообщает, что летящие через Кашмир гражданские самолеты возвращаются обратно или меняют курс.

Так, самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний», выполнявший в среду рейс Ташкент — Амритсар, вернулся в столицу Узбекистана из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана. Решается вопрос разработки обходного маршрута для выполнения полетов в Индию.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.