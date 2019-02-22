Украина развязала новую войну в Европе

Израиль массово начал закрывать въезд в страну украинским туристам из-за боязни, что они приехали на нелегальные заработки. Некоторые из граждан Незалежной не имеют обратного билета, другие не указывают место проживания, третьи вообще затрудняются назвать цель визита.

Так, 15 февраля в израильском аэропорту Бен-Гурион задержали 140 украинцев. Причина — отсутствие денег, необходимых для нахождения в Израиле, пишет газета «Взгляд» . У них отобрали паспорта и удерживали более пяти часов до тех пор, пока в ситуацию не вмешался нардеп.

В ответ украинские пограничники задержали 35 граждан Израиля в киевском аэропорту Борисполь. Ситуация разрешилась только под утро — после того, как в Израиле отпустили украинцев, а в Киеве — евреев.

"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Однако друзья, хочу сообщить, что, если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", — написал в Facebook депутат Верховной рады Георгий Логвинский.