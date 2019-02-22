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Украина развязала новую войну в Европе 

ТВ Центр + ещё 1 59 минут назад
Фото: ТАСС
Израиль массово начал закрывать въезд в страну украинским туристам из-за боязни, что они приехали на нелегальные заработки. Некоторые из граждан Незалежной не имеют обратного билета, другие не указывают место проживания, третьи вообще затрудняются назвать цель визита.
Так, 15 февраля в израильском аэропорту Бен-Гурион задержали 140 украинцев. Причина — отсутствие денег, необходимых для нахождения в Израиле, пишет газета «Взгляд». У них отобрали паспорта и удерживали более пяти часов до тех пор, пока в ситуацию не вмешался нардеп.
В ответ украинские пограничники задержали 35 граждан Израиля в киевском аэропорту Борисполь. Ситуация разрешилась только под утро — после того, как в Израиле отпустили украинцев, а в Киеве — евреев.
"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Однако друзья, хочу сообщить, что, если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", — написал в Facebook депутат Верховной рады Георгий Логвинский.
По данным экспертов, ответные меры Киева могут быть связаны с опасениями, что под израильским паспортом могут въехать в страну российские шпионы, цель которых испортить мартовские президентские выборы. Посол Израиля в Киеве Йоэль Леон намерен в ближайшее время встретиться с представителями украинского МИД, чтобы урегулировать возникший «туристический кризис».
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Новости путешествий , Ближний Восток , В мире , СНГ , МИД , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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