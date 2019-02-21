В горах Крыма погиб турист

«Сегодня утром в службу спасения поступил сигнал о том, что требуется помощь спасателей в поиске молодого человека 1996 года рождения. Сигнал поступил от матери пострадавшего, которая сообщила, что парень ушёл 20 февраля в район Ангарского перевала и не вернулся», — заявили спасатели.

Через три часа с начала проведения поисковых работ поступила информация, что в районе Холодного кулуара в труднодоступном месте найден пострадавший без признаков жизни.

В настоящее время проводится расследование по факту гибели туриста.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшая в горах Урала туристка запретила врачам рассказывать о её состоянии журналистам.