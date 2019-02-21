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В горах Крыма погиб турист 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг погиб турист, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Сегодня утром в службу спасения поступил сигнал о том, что требуется помощь спасателей в поиске молодого человека 1996 года рождения. Сигнал поступил от матери пострадавшего, которая сообщила, что парень ушёл 20 февраля в район Ангарского перевала и не вернулся», — заявили спасатели.
Через три часа с начала проведения поисковых работ поступила информация, что в районе Холодного кулуара в труднодоступном месте найден пострадавший без признаков жизни.
В настоящее время проводится расследование по факту гибели туриста.
Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшая в горах Урала туристка запретила врачам рассказывать о её состоянии журналистам.
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Новости путешествий , Происшествия , МЧС , Крыминформ
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