Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне стали чаще ездить за границу 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По данным пограничной службы ФСБ РФ за 2018 год российскими гражданами было совершено 44 551 092 поездки за границу.
Около трети путешествий были совершены в страны «ближнего зарубежья»: в Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Абхазию и Южную Осетию и на Украину.
В страны Европы и Азии съездили практически половина от общей доли туристов. В основном это были туристические поездки. Чаще всего россияне ездили в Турцию, Германию и Таиланд.
Как сообщили в АТОР, в десятку самых популярных направлений также попали Италия, Испания, ОАЭ, Кипр, Греция, Тунис и Вьетнам.
Вечерняя Москва: последние новости
Захоронения жертв цунами обнаружили в Индонезии Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку Алексей Черняк рассказал об успехах и перспективах туризма в Крыму
Новости путешествий , Азия , В мире , СНГ , ФСБ
Читайте также
Видео
Мост рухнул у туристов под ногами
Новости путешествий
Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку
Новости путешествий
Видео блогера из США набрало тысячи просмотров
Новости путешествий
Места на планете, где человек ещё не побывал
Новости путешествий
Зыбучий песок засосал американца
Новости путешествий
Сколько заплатят отели за получение 5 звезд
Новости путешествий
В «Шереметьево» будут отменены более 100 рейсов
Новости путешествий
Квартал Красных фонарей обещают закрыть
Новости путешествий
«Русалки» плавают в океанариуме Астаны
Новости путешествий
Странные тайны и завораживающие загадки Китая
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение