Россияне стали чаще ездить за границу

По данным пограничной службы ФСБ РФ за 2018 год российскими гражданами было совершено 44 551 092 поездки за границу.

Около трети путешествий были совершены в страны «ближнего зарубежья»: в Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Абхазию и Южную Осетию и на Украину.

В страны Европы и Азии съездили практически половина от общей доли туристов. В основном это были туристические поездки. Чаще всего россияне ездили в Турцию, Германию и Таиланд.

Как сообщили в АТОР, в десятку самых популярных направлений также попали Италия, Испания, ОАЭ, Кипр, Греция, Тунис и Вьетнам.