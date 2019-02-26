В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

Бизнес-джет Gulfstream выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево , в инциденте никто не пострадал, заявила RNS официальный представитель аэропорта Ядвига Кислицына.

«Информацию подтверждаем. Все пассажиры и экипаж в полном порядке. Рейсы выполняются по расписанию», — сообщила Кислицына.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что самолет авиакомпании Jet Air Group выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево из-за подломившейся стойки шасси. Рейс прибыл в Москву из Баку. На борту самолета находились два пилота и три пассажира.