Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пойманных за объятиями курьеров отправят в Париж 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Delivery Club разыскивает героев вирусного снимка, на котором доставщики еды разных компаний запечатлены в объятиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.
Речь идет о фотографии, которую опубликовал пользователь Twitter из Новосибирска. На ней сотрудник Delivery Club и сотрудница «Яндекс. Еды» стоят, обнявшись. Твит быстро стал вирусным и менее чем за сутки собрал 890 ретвитов и более семи тысяч лайков.
В Delivery Club уточнили, что намерены подарить героям поездку в Париж на выходные, в том числе оплатить перелет и проживание в отеле. «Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы», — отметил представитель компании.
В сети пару уже окрестили «Монтекки и Капулетти», намекая на их схожесть с героями шекспировской пьесы, но вместо враждующих семей — две конкурирующие компании, в которых они работают. Позднее автор снимка опубликовал еще одно фото, на котором в характерную для доставщиков сумку облачен маленький мальчик, окрестив его ребенком героев вирусного снимка.
Последние новости
Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета Россия впервые показала испытания «Посейдона» Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны
Комментарии1
Новости путешествий , В мире , Европа
Читайте также
Видео
Мост рухнул у туристов под ногами
Новости путешествий
Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку
Новости путешествий
Видео блогера из США набрало тысячи просмотров
Новости путешествий
Места на планете, где человек ещё не побывал
Новости путешествий
Зыбучий песок засосал американца
Новости путешествий
Сколько заплатят отели за получение 5 звезд
Новости путешествий
В «Шереметьево» будут отменены более 100 рейсов
Новости путешествий
Квартал Красных фонарей обещают закрыть
Новости путешествий
«Русалки» плавают в океанариуме Астаны
Новости путешествий
Странные тайны и завораживающие загадки Китая
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение