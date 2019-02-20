Пойманных за объятиями курьеров отправят в Париж

Delivery Club разыскивает героев вирусного снимка, на котором доставщики еды разных компаний запечатлены в объятиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.

Речь идет о фотографии, которую опубликовал пользователь Twitter из Новосибирска. На ней сотрудник Delivery Club и сотрудница «Яндекс. Еды» стоят, обнявшись. Твит быстро стал вирусным и менее чем за сутки собрал 890 ретвитов и более семи тысяч лайков.

В Delivery Club уточнили, что намерены подарить героям поездку в Париж на выходные, в том числе оплатить перелет и проживание в отеле. «Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы», — отметил представитель компании.

В сети пару уже окрестили «Монтекки и Капулетти», намекая на их схожесть с героями шекспировской пьесы, но вместо враждующих семей — две конкурирующие компании, в которых они работают. Позднее автор снимка опубликовал еще одно фото, на котором в характерную для доставщиков сумку облачен маленький мальчик, окрестив его ребенком героев вирусного снимка.