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В Индонезии нашли массовое захоронение жертв цунами 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Индонезии нашли массовое захоронение жертв цунами, которое обрушилось на Юго-Восточную Азию в 2004 году. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает Daily Mail.
По данным издания, общая могила была обнаружена в деревне в провинции Ачех в северо-западной части острова Суматра во время инспекции площадки, где планируется возвести здание больницы. По предварительным данным, там могут быть погребены сотни погибших.
Как рассказали местные жители, всего в данном регионе находятся сотни подобных захоронений. При этом многие из них никак не обозначены, так как жертв стихийного бедствия хоронили в спешке, чтобы избежать распространения заболеваний.
26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии произошло землетрясение магнитудой 9-9,3. Оно считается третьим по силе из всех зарегистрированных с начала сейсмографических наблюдений. В результате в Индийском океане образовалась гигантская волна, которая обрушилась на побережья 14 стран, в том числе Индонезии, Индии и Таиланда. Жертвами стихийного бедствия стали более 230 тысяч человек, более 167 тысяч из них были жителями Индонезии.
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Новости путешествий , Азия , В мире , Daily Mail
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