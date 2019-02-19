55% российских туристов не были в вагоне-ресторане

Эксперты выяснили, что 55% российских путешественников не посещают вагоны рестораны, и лишь 6% туристов регулярно едят там, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий опросил более 2,8 тысяч пользователей, выяснив, посещают ли они вагон-ресторан в поезде. Больше половины (55%) ответили, что никогда не были в таком заведении.

Завсегдатаями оказались всего 6% опрошенных: они заходят в вагон-ресторан каждый раз, когда едут куда-то. Почти треть респондентов (27%) заходили в ресторан на колесах пару раз. При этом 9% идут туда, когда путешествуют без своей еды, а 3% — когда им хочется общения и компании.

Параллельно опрос проводился в соцсети, где путешественники в комментариях делились опытом и впечатлениями от посещения вагона-ресторана. Самые распространенные жалобы — на невкусную еду и "заоблачные" цены как на блюда, так и на напитки.

Были и те, кто писал, что цены вполне сравнимы с ценами в московских кафе, еда вкусная и горячая, а не бутерброды с чаем или заварная лапша. Также среди плюсов путешественники отмечали возможность скоротать вечер, так как в вагоне-ресторане находиться приятнее, чем в плацкарте или купе, где соседи уже отдыхают.