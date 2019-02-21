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Московские аэропорты отменили и задержали почти 30 рейсов из‐за плохой погоды 

360tv.ru + ещё 10 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Снегопад, сильный ветер и плохая видимость стали причиной отмены и переноса около трех десятков рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Расписание».
По данным на 10:00 в аэропорте Внуково три рейса задержано, четыре отменено. В аэропорте Домодедово восемь рейсов задержано, семь отменено. В аэропорте Шереметьево четыре рейса задержано.
21 февраля в Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром и гололедицей на дорогах, временами снег. Синоптики отметили, что за ночь выпало два миллиметра осадков. В течение дня выпадет еще два-три миллиметра. Температура воздуха днем составит -2 градуса.
В ночь на пятницу ожидается похолодание — столбик термометра опустится до отметки -9 градусов, а снег продолжит идти. Об этом сообщил портал центра погоды «Фобос».
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