Московские аэропорты отменили и задержали почти 30 рейсов из‐за плохой погоды

Снегопад, сильный ветер и плохая видимость стали причиной отмены и переноса около трех десятков рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Расписание».

По данным на 10:00 в аэропорте Внуково три рейса задержано, четыре отменено. В аэропорте Домодедово восемь рейсов задержано, семь отменено. В аэропорте Шереметьево четыре рейса задержано.

21 февраля в Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром и гололедицей на дорогах, временами снег. Синоптики отметили, что за ночь выпало два миллиметра осадков. В течение дня выпадет еще два-три миллиметра. Температура воздуха днем составит -2 градуса.

В ночь на пятницу ожидается похолодание — столбик термометра опустится до отметки -9 градусов, а снег продолжит идти. Об этом сообщил портал центра погоды «Фобос».