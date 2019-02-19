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«Победа» меняет правила провоза ручной клади 

РИА Новости + ещё 8 14 часов назад
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" с 18 февраля вводит новые правила провоза ручной клади. Теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту.
Лоукостер изменил правила провоза ручной клади согласно решению Верховного суда РФ. Теперь на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36х30х4 сантиметра.
Также допускается к провозу следующий перечень вещей, утвержденный Федеральными авиационными правилами: дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.
В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 сантиметров. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен производителем воздушных судов — компанией Boeing.
Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, авиакомпания "буквально в точности до запятой" исполняет требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. На бортах "Победы" из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади максимально возможного размера.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России в августе 2018 года отклонила иск авиакомпании к Минтрансу РФ и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. В ноябре была также отклонена апелляционная жалоба.
"Победа" оспаривала правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36х30х27 сантиметров). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре 2017 года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.
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Новости путешествий , Видео , Общество , Политика , Экономика , Андрей Калмыков , Авиакомпания "Победа" , Boeing , Минтранс РФ
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