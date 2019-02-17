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Самый быстрый поезд в Индии сломался в первом же рейсе 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в торжественной обстановке пустил в эксплуатацию полускоростной Vande Bharat Express — самый быстрый железнодорожный состав страны. Поезд сломался на следующий же день. Об этом сообщил телеканал BBC News.
Поезд возвращался из города Варанаси в индийскую столицу Дели. Произошла поломка — заклинило тормоза. Почти сразу после этого, водители заметили дым в последних четырех вагонах. Затем в экспрессе полностью отключилось электроснабжение.
По сообщениям местных СМИ, сославшихся на сотрудников железной дороги, причиной случившегося мог стать стоящий на путях скот. Однако после осмотра состава оказалось, что никаких повреждений в передней части поезда нет.
Пассажиры, в основном это сотрудники железной дороги и журналисты, вынуждены были пересесть в другой состав, чтобы вернуться в Дели. Несмотря на провальный первый рейс, экспресс все же намерены ввести в коммерческую эксплуатацию на постоянной основе с 17 февраля.
Во время испытаний поезд развил скорость 180 километров в час. Первый индийский полускоростной экспресс позволит преодолевать путь между Дели и Варанаси на шесть часов быстрее, чем раньше.
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Новости путешествий , Азия , В мире , Нарендра Моди
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