Самый быстрый поезд в Индии сломался в первом же рейсе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в торжественной обстановке пустил в эксплуатацию полускоростной Vande Bharat Express — самый быстрый железнодорожный состав страны. Поезд сломался на следующий же день. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Поезд возвращался из города Варанаси в индийскую столицу Дели. Произошла поломка — заклинило тормоза. Почти сразу после этого, водители заметили дым в последних четырех вагонах. Затем в экспрессе полностью отключилось электроснабжение.

По сообщениям местных СМИ, сославшихся на сотрудников железной дороги, причиной случившегося мог стать стоящий на путях скот. Однако после осмотра состава оказалось, что никаких повреждений в передней части поезда нет.

Пассажиры, в основном это сотрудники железной дороги и журналисты, вынуждены были пересесть в другой состав, чтобы вернуться в Дели. Несмотря на провальный первый рейс, экспресс все же намерены ввести в коммерческую эксплуатацию на постоянной основе с 17 февраля.

Во время испытаний поезд развил скорость 180 километров в час. Первый индийский полускоростной экспресс позволит преодолевать путь между Дели и Варанаси на шесть часов быстрее, чем раньше.