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СМИ: Япония рассматривает отмену виз для россиян 

Газета.Ru + ещё 22 17 минут назад
Фото: pixabay.com
Правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан. Об этом пишет японская газета Sankei со ссылкой на источники.
По данным издания, россияне смогут не получать визу при визите в страну на срок менее 90 суток при условии заблаговременной регистрации в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта.
Сообщается, что Токио также подумывает разрешить многократный безвизовый въезд для граждан России в течение определенного установленного срока.
При этом газета отмечает, что сроки введения такой системы пока не определены, однако данный вопрос может быть на встрече глав МИД Японии и России 16 февраля в Мюнхене.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-японских переговоров высказался за отмену визового режима между двумя странами.
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