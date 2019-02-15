СМИ: Япония рассматривает отмену виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан. Об этом пишет японская газета Sankei со ссылкой на источники.

По данным издания, россияне смогут не получать визу при визите в страну на срок менее 90 суток при условии заблаговременной регистрации в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта.

Сообщается, что Токио также подумывает разрешить многократный безвизовый въезд для граждан России в течение определенного установленного срока.

При этом газета отмечает, что сроки введения такой системы пока не определены, однако данный вопрос может быть на встрече глав МИД Японии и России 16 февраля в Мюнхене.