На Гавайях и в Лас-Вегасе выпал снег

Холода добрались до самых жарких мест США. Снег выпал на Гавайях и в штате Невада, сообщает телеканал «МИР 24».

В горных районах Гавайев снегопады еще изредка случаются, а вот на тропическом острове Мауи такое явление зафиксировано впервые в истории. Местные жители и туристы выкладывают множество видео заснеженных тропиков в социальные сети.

Замело и самый большой город штата Невада. На Лас-Вегас обрушился сильный ветер с мокрым снегом. Около 10 тысяч человек остались без электричества. Последний раз снег в Лас-Вегасе выпадал в конце 2015 года.

Напомним, в начале января 2018 года снег выпал и в пустыне Сахара. Снегопад начался утром в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни и продержался до вечера — таять он начал лишь к концу дня. Годом ранее в этом районе также был зафиксирован сильный снегопад. До этого снег в Сахаре видели лишь в 1979 году.