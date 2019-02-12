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На Гавайях и в Лас-Вегасе выпал снег 

Мир24 + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: @mauiwatch808
Холода добрались до самых жарких мест США. Снег выпал на Гавайях и в штате Невада, сообщает телеканал «МИР 24».
В горных районах Гавайев снегопады еще изредка случаются, а вот на тропическом острове Мауи такое явление зафиксировано впервые в истории. Местные жители и туристы выкладывают множество видео заснеженных тропиков в социальные сети.
Замело и самый большой город штата Невада. На Лас-Вегас обрушился сильный ветер с мокрым снегом. Около 10 тысяч человек остались без электричества. Последний раз снег в Лас-Вегасе выпадал в конце 2015 года.
Напомним, в начале января 2018 года снег выпал и в пустыне Сахара. Снегопад начался утром в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни и продержался до вечера — таять он начал лишь к концу дня. Годом ранее в этом районе также был зафиксирован сильный снегопад. До этого снег в Сахаре видели лишь в 1979 году.
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