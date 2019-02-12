Пассажиры упали с трапа в барнаульском аэропорту

В международном аэропорту имени Титова при посадке пассажиров на рейс Барнаул–Москва несколько человек упали с трапа. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 07:30 по местному времени (03:30 по московскому) при посадке на самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» . По данным ведомства, из-за обрушения верхней площадки автотрапа пострадали шесть человек, четверо были госпитализированы.

Как отмечает «Интерфакс» Минтранс Алтайского края сообщает о пяти пострадавших и трех госпитализированных.

Уточняется, что трап проходил проверку в октябре 2018 года, тогда замечаний выявлено не было. На данный момент транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело. Кроме того, будет проведена внеочередная проверка трапов.

в 2017 году с трапа самолета в аэропорту Пулково упали 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой. При выходе пассажиров из самолета произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего пролет трапа обрушился. Позже девочка скончалась, по данному факту было возбуждено уголовное дело.