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Пассажиры упали с трапа в барнаульском аэропорту 

Lenta.ru + ещё 122 12 февраля 2019
Фото: Lenta.ru
В международном аэропорту имени Титова при посадке пассажиров на рейс Барнаул–Москва несколько человек упали с трапа. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в 07:30 по местному времени (03:30 по московскому) при посадке на самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». По данным ведомства, из-за обрушения верхней площадки автотрапа пострадали шесть человек, четверо были госпитализированы.
Как отмечает «Интерфакс», Минтранс Алтайского края сообщает о пяти пострадавших и трех госпитализированных.
Уточняется, что трап проходил проверку в октябре 2018 года, тогда замечаний выявлено не было. На данный момент транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело. Кроме того, будет проведена внеочередная проверка трапов.
в 2017 году с трапа самолета в аэропорту Пулково упали 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой. При выходе пассажиров из самолета произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего пролет трапа обрушился. Позже девочка скончалась, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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Новости путешествий , В мире , Общество , Происшествия , Уральские авиалинии , Минтранс РФ , Интерфакс
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