Авиакомпаниям отказали в компенсации за топливо 

Российское правительство решило не компенсировать авиакомпаниям затраты из-за резкого роста цен на авиатопливо. Вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний.
По итогам прошлого года операционные убытки перевозчиков составили 37–39 миллиардов рублей. Для стабилизации цен на авиатопливо будет создана межведомственная группа, в которую войдут представители Минтранса, МЭР, Минфина, Минэнерго, ФАС и АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта — прим. ред.).
Кроме того, ФАС предлагает авиакомпаниям закупать топливо на бирже, где из-за высокой конкуренции цены на керосин значительно ниже. Однако это предложение не пользуется популярностью у авиакомпаний, пишет газета "Известия". В первую очередь, закупки топлива на бирже приведет к дополнительным расходам — на логистику, на хранение, лаборатории контроля качества.
В такой сложной ситуации у авиакомпаний практически не осталось финансовых резервов для сдерживания стоимости билетов. Но если перевозчики смогут преодолеть период низкого спроса — февраль-март — то, резкого скачка цен на билеты не будет, уверен исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев.