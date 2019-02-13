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Авиакомпаниям отказали в компенсации за топливо 

ТВ Центр + ещё 13 14 часов назад
Фото: ТВ Центр
Российское правительство решило не компенсировать авиакомпаниям затраты из-за резкого роста цен на авиатопливо. Вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний.
По итогам прошлого года операционные убытки перевозчиков составили 37–39 миллиардов рублей. Для стабилизации цен на авиатопливо будет создана межведомственная группа, в которую войдут представители Минтранса, МЭР, Минфина, Минэнерго, ФАС и АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта — прим. ред.).
Кроме того, ФАС предлагает авиакомпаниям закупать топливо на бирже, где из-за высокой конкуренции цены на керосин значительно ниже. Однако это предложение не пользуется популярностью у авиакомпаний, пишет газета "Известия". В первую очередь, закупки топлива на бирже приведет к дополнительным расходам — на логистику, на хранение, лаборатории контроля качества.
В такой сложной ситуации у авиакомпаний практически не осталось финансовых резервов для сдерживания стоимости билетов. Но если перевозчики смогут преодолеть период низкого спроса — февраль-март — то, резкого скачка цен на билеты не будет, уверен исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев.
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Новости путешествий , Личный счет , Общество , Политика , Экономика , Олег Пантелеев , Максим Акимов , Дмитрий Козак , Минтранс РФ , Правительство РФ , ФАС , Минэнерго , Минфин , газета "Известия"
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